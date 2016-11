Zwarte Piet

Bert van Roosmalen uit Huizen is opa van een kleinzoon.

Door Bert van Roosmalen - 19-11-2016, 7:00 (Update 19-11-2016, 7:00)

Met onze kleinzoon (4 jaar) waren we op een sinterklaasbijeenkomst bij toen nog pannenkoekenhuis Dickens. Onze kleindochter die daar wat zakgeld verdiende, trad op als zwarte Piet. We zeiden tegen hem: ’Misschien zien we Merel ook nog wel’. Aangekomen bij Dickens kreeg hij van zwarte Piet (die ik maar nauwelijks herkende) direct zijn handen zo vol met pepernoten, dat hij handen tekort kwam om ervan te kunnen eten of nog een cadeautje...