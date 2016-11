Nefertari: parel van de Nijl [video]

Op een gegeven moment hadden de Egyptenaren het wel een beetje gehad met hun piramides. Bloed, zweet en tranen kostte het om de prachtige bouwwerken neer te zetten, maar na het verscheiden van hun farao roken de rovers hun kans en stalen de meebegraven bezittingen. Ruim drieduizend jaar geleden verruilde Egypte de piramides daarom voor graftombes, gegraven in de heuvels van de woestijn.

Door Laura Heerlien - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Van buiten vielen de oud-Egyptische graftombes nauwelijks op, maar van binnen schitterden ze van de persoonlijke schatten, waren de wanden weelderig beschilderd in heldere kleuren en goud, met goddelijke scènes en taferelen uit het politieke leven.

Langzaam dalen we af in het graf van Nefertari in het Dal van de Koninginnen. Een oude snorrende ventilator zorgt voor wat verkoeling, maar het zweet loopt alsnog in straaltjes over onze rug.

Bewakers houden het gezelschap nauwlettend in de gaten. Aanraken van de wanden is uit den boze. Alleen menselijke adem is al voldoende om het vochtgehalte in de tombe zo te laten stijgen dat de eeuwenoude reliëfs afbrokkelen, laat staan er met je zoute vingers aan te zitten.

We zijn in Luxor, het vroegere Thebe, mee op reis met Egyptoloog Olaf Kaper van de Universiteit van Leiden. Kaper heeft als gastconservator van het Rijksmuseum van Oudheden de tentoonstelling Koninginnen van de Nijl samengesteld. In Luxor zoeken we de koninginnen op.

Toerisme

Het ministerie van toerisme in Egypte, naarstig op zoek naar positieve publiciteit om vakantiegangers terug te halen, is duidelijk blij met ons. Ter illustratie: normaal gesproken betaalt een toerist 130 euro om tien minuten in de tombe van Nefertari te zijn. Voor ons gelden die restricties niet, er mogen zelfs foto’s en films gemaakt worden.

Het graf van Nefertari werd in 1904 ontdekt door Ernesto Schiaparelli. De tombe, met z’n vele kamers en fijne tekeningen in heldere kleuren, is de indrukwekkendste in het dal. Sterker: het is haast onvoorstelbaar dat de tekeningen drieduizend jaar geleden gemaakt zijn en niet vorige week.

Bij toeval, misschien door een zandstorm, is het graf op een bepaald moment in de geschiedenis uit het zicht verdwenen. Het was toen al wel grotendeels leeggehaald. Alleen Nefertari’s slippers (maat 39!) stonden er nog en een serie houten dienarenbeeldjes. Het deksel van de granieten sarcofaag was in stukken geslagen en de houten mummiekist die er oorspronkelijk in had gezeten was geroofd.

Geplunderd

Dat leeghalen gebeurde uiteindelijk met de meeste tombes. Aan het eind van het nieuwe rijk (zo rond duizend voor Christus) werden de graven alsnog massaal geplunderd. Deels door rovers, deels ook door machthebbers van die tijd, omdat de staatskas gespekt moest worden. Angst voor de toorn van de goden vanwege de ontheiliging was er niet echt. Daar wisten de hogepriesters wel een draai aan te geven.

Veel van de tombes liggen al open sinds de oudheid. Toen al waren de prachtig beschilderde graven en de imposante tempels in Thebe een populaire toeristische attractie. Op sommige plekken is zelfs oud-Griekse graffiti terug te vinden. De schilderingen in veel van die graven zijn inmiddels vervaagd. De tombe van Nefertari hebben de reislustige oude Grieken en Romeinen waarschijnlijk nooit van binnen gezien en daar plukken wij nu de vruchten van.

Ze moet uitzonderlijk mooi geweest zijn, getuige de tekeningen in haar graf. Extensies in het haar, kohl rond de ogen, een fijn gezicht, sieraden en een slanke lijn. Olaf Kaper: „Jarenlang bevond koningin Nefertari zich aan de zijde van een van de grootste farao’s van Egypte: Ramses ll. Ramses aanbad haar. Nefertari was niet alleen knap, maar had ook belangrijke invloed op politiek en religieus gebied. Dat kwam vaker voor in het oude Egypte. Ook een aantal van haar voorgangsters, als Ahmose Nefertari en Nefertiti bekleedden een hoge positie. Koningin Hatsjepsoet heeft zelfs als farao geheerst en werd soms als man afgebeeld. Hoewel onderwijs destijds gericht was op jongens, kregen vrouwen in Egypte zeker de kans om hogerop te komen. De Griekse historicus Herodotus, die in de vijfde eeuw voor Christus het land bezocht, verbaasde zich over de positie van de vrouw in het Egypte van zijn tijd.”

Hoe meer de koninginnen vereerd werden, hoe vaker ze werden afgebeeld in tempels en tombes. Nefertari is in de Tempel van Luxor te vinden, in die van Karnak en heeft bij het zuidelijker gelegen Abu Simbel zelfs een eigen tempel. Het beeld van Nefertari is wel altijd een stuk kleiner dan dat van haar Ramses. Hoger dan zijn knieën komt zij nergens, behalve in Abu Simbel. Of dit iets zegt over de positie van de koningin wordt overigens betwijfeld. De afmetingen waren waarschijnlijk meer praktisch van aard; de farao was immers degene die communiceerde met de goden en moest dus zo hoog mogelijk kunnen reiken.

Olielampje

Zoals gebruikelijk was bij farao’s en hun koninginnen, werd de tombe van Nefertari al tijdens haar leven voorbereid. Met bronzen beitels en houten hamers werkten de steenhouwers aan haar heilige graf. Vergezeld door kunstenaars die met rieten kwasten in het licht van enkel olielampjes de wanden versierden. Soms met vaststaande scenes, in opdracht van de farao, of misschien wel de koningin zelf, soms kreeg inspiratie de vrije hand.

Neem Nachtamon. Hij was een van de speciaal aangestelde kunstenaars die dit eervolle werk mochten doen. Samen met de eveneens uitverkoren ambachtslieden woonde hij in een nabijgelegen, speciaal gesticht dorp, dat tegenwoordig Deir el-Medina wordt genoemd. Over dit dorp en zijn bewoners is veel informatie beschikbaar, omdat ter plekke een grote hoeveelheid beschreven materiaal is opgegraven. De Universiteit Leiden is één van de centra in de wereld waar deze teksten worden bestudeerd.

Nachtamon werkte doordeweeks aan het graf van Nefertari in het Dal van de Koninginnen, in het weekend kwam hij thuis, bij zijn gezin, waar hij met behulp van gereedschap van de staat aan zijn eigen graf beunhaasde. Het bewijs dat het juist Nachtamon was die aan de laatste rustplaats van Nefertari werkte, is een klein kikkertje. De kikker, een symbool voor nieuw leven, wordt maar in twee graftombes teruggevonden: dat van Nefertari en dat van Nachtamon.

Het bewuste kikkertje is straks ook te zien tijdens de tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden. Een van de ruimtes uit Nefertari’s graf is daar namelijk nagebouwd. De reconstructie komt dichtbij het origineel in Luxor. Maar toch: het overweldigende gevoel dat de échte kamer geeft, ervaar je niet in de ’namaak’. Wie het oude Egypte echt wil ervaren, moet naar Egypte.