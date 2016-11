’Voelt als mijn tweede thuis’

Foto Marc Moussault Meie Smit (midden) maakt samen met Jopie van de Laar (links) en Piet Magielsen pompoensoep.

Meie Smit (22) uit Westerland (Wieringen) werkt in een woongroep voor dementerenden. „Mijn eigen oma is ook dementerend. Dit voelt als mijn doelgroep. Ik word erg blij van mijn werk.”

Door Tekst: Marja van Spaandonk - 10-11-2016, 12:30 (Update 10-11-2016, 12:31)

7 uur. Meie Smit komt aan in ’haar’ huis in de Elshof van woonzorggroep Samen in Anna Paulowna. Ze trekt de gordijnen open, leest de rapportage van haar collega’s van de afgelopen avond en nacht en zet dan koffie en thee. De eerste van de zeven bewoners betreedt om half acht de...