Loopbaanadvies

In de tweewekelijkse column van Martin Overbeeke gaat hij in op een loopbaanadviesgesprek met Gert.

Gert meldt zich voor een loopbaanadviesgesprek. Hij is precies op tijd, stevige handdruk, heldere blik, joviale kerel. Hij valt met de deur in huis: „Volgens mijn CAO heb ik recht op een loopbaanadvies, dus ik dacht, niet geschoten is altijd mis. Hier ben ik dus. By the way, u heeft mijn CV toch ontvangen?”

Ik bevestig dat en vraag of hij zijn telefoon, die onophoudelijk tingelt, uit wil...