Hij denkt heus niet elke zeven seconden aan seks

Foto 123RF

Groter is niet altijd beter, niet iedere man is monogaam en hij denkt heus niet elke zeven seconden aan seks. Er zijn nogal wat mythes rond mannen en seks, maar het zit niet in de aard van het beestje om erover te praten. Tijd voor verandering, vindt de Vlaamse seksuoloog Wim Slabbinck.

Door Janouk Vermaas - 28-10-2016, 23:07 (Update 28-10-2016, 23:07)

Als er in de Nederlandse media over seks wordt gesproken, is het vaak Goedele Liekens die ons de geheimen vertelt. Wim Slabbinck krijgt vaak de vraag waarom de Vlamingen zo...