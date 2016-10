Jatten uit de clubkas

Tekening Marc de Boer.

De spaarpot van een stichting of een vereniging is niet altijd veilig. Een deel van de 400.000 penningmeesters in ons land doet een greep in de clubkas. Exacte cijfers zijn niet bekend maar even spitten en de zaken borrelen omhoog. Elke week komt er een zaak aan het licht. De fraude kan lang doorgaan, de afwikkeling kost jaren. Uiteindelijk zijn er alleen verliezers.

Door Leonie Groen - 28-10-2016, 12:24 (Update 28-10-2016, 12:24)

’Vertrouwen is goed. Controle is beter’. Dit zou de leus moeten zijn van elke stichting of vereniging. Helaas wordt...