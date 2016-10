Liever eigen baas

Foto: Theo Groot Installateur Marcel Jillings: ,,Ik vaar met tarieven een eigen koers.” Bekijk Fotoserie

Marcel Jillings (45) uit Hoorn is zelfstandig loodgieter zonder vast personeel. Hij behoort tot de meer dan een miljoen kleine ondernemers in Nederland die op eigen benen staan.Maar kunnen al die éénpitters wel rondkomen van hun verdiensten? Hoe bepaal je je uurtarief?Het inkomen van een ZZP 'er ligt gemiddeld lager dan iemand in loondienst. In 2014 bedroeg het verschil volgens het CBS ongeveer 13.000 euro. Bijna de helft van de zelfstandigen zonder personeel stopt binnen vijf jaar.

Door Leo Blank - 28-10-2016, 10:57 (Update 28-10-2016, 10:57)

...