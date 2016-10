Zwolle ’down under’

’Take away art’ en taarten bij Blaudruck. Bekijk Fotoserie

Zeker sinds de koninklijke familie er dit voorjaar Koningsdag vierde, denken we Zwolle te kennen. De stad van de Fundatie, de Librije en van Waanders In de Broeren. Klopt, maar ga er zelf eens kijken en je ontdekt op de meest onverwachte plekken dat Zwolle echt veel meer is.

Door Tekst: Mirjam van Twisk Foto’s: pr en Mirjam van Twisk - 19-10-2016, 12:09 (Update 19-10-2016, 12:09)

Graffiti van honderden jaren oud? En wij maar denken dat dat iets van onze tijd is. Fout. Kijk maar in het koor van de Grote Kerk in Zwolle. De houten banken daar zijn...