Inspringen bij vluchtverstoring Transavia

Het vluchtplan Dubai naar Schiphol. Bekijk Fotoserie

SCHIPHOL - Een vliegtuig met panne in Marrakesh is deze maandagavond de enige grote verstoring in het vluchtschema bij Transavia. Maar wel een met grote gevolgen voor de passagiers.

Door Frans van den Berg - 21-10-2016, 9:52 (Update 21-10-2016, 10:23)

In het Operations Control Center (occ) is Helga van der Aar deze avond de manager. Zij mag de knopen doorhakken wanneer er problemen zijn. Haar collega’s maken de vliegplannen voor de piloten, delen het personeel in, sturen berichten naar passagiers bij vertragingen en houden de afhandeling op de luchthavens in de gaten.

Het centrum...