Dirk Zeelenberg heeft lef

Matty van Wijnbergen

Een acteur leeft van het ’doen alsof’, maar Dirk Zeelenberg gaat nu voor het echie. In alle openheid vertelt de ’Divorce’-knuffelbeer in zijn boek over het jeugdleed en de financiële afgrond waar hij in keek. „Weg met dat Instagramfilter!”

Door Marie-Thérèse Roosendaal Foto: Matty van Wijnbergen - 14-10-2016, 10:54 (Update 14-10-2016, 10:54)

Hartverscheurend, de tranen die opwellen in de ronde ogen van Dirk Zeelenberg. Verdrietige blik, het oogwit rooddooraderd, op de kop af vijftien seconden nadat hij aanstipt dat mensen hem altijd vragen of hij op afroep kan huilen. En dat kan hij dus. Overtuigend.

„Je...