Hoe hou je een louche buurman op afstand zondere ruzie te krijgen?

ZAANDAM - In 'Vrij verteld' praten lezers over hun twijfels en dilemma's. Wil je reageren? Of wil je zelf je verhaal kwijt? Mail: vrij@hollandmediacombinatie.nl

Door Jan Vriend - 11-10-2016, 16:07 (Update 11-10-2016, 16:07)

Vrij verteld

Marije (38): ,,Onze buurman is van de afdeling louche zaakjes. Niemand weet wat voor werk hij doet of wat voor bedrijf hij runt, maar toch laat hij het breed hangen. En anders zijn vrouw wel. Zo hebben ze een prachtig huis en prijzige auto’s. Om de paar dagen komt er een mevrouw bij ze langs voor het huishoudelijk werk en een tuinman houdt het groen rond hun huis bij. Links en rechts horen we dat onze buurman een tijdje in de cel heeft gezeten vanwege duistere praktijken, maar hoe het precies zit, weten we niet. Wel zien we op de gekste tijden vage types bij ze voor de deur met veel te grote auto’s, iets te dreigende koppen en iets te foute jasjes.

Eerlijk is eerlijk: we hebben totaal geen last van de buren. Maar sinds we dit hoorden, houden we liever wat afstand. Toch is dat lastig. Want onze kinderen zitten op dezelfde school als hun zoon en ze trekken regelmatig met elkaar op. Zo is onze dochter laatst door onze buurman met zijn aso-bak thuisgebracht nadat ze op weg naar huis een lekke fietsband kreeg. En hun zoon kwam pas nog bij onze dochter langs om haar lastige sommen uit te leggen. Aardig, maar ook dubbel.

Intussen proberen mijn man en ik het contact tot een minimum te beperken. Hun aanbod om hun tuinman ook onze heg te laten knippen, heb ik maar snel afgeslagen. En toen we deze zomer bij de buren waren uitgenodigd voor een barbecue, zijn we daar met een smoesje weggebleven. Later vertelden de kinderen dat het een groot evenement was geweest, met optredens van artiesten en de luxe van een topkok die alle hapjes op een groot buitenfornuis bereidde.

Heel bijzonder, volgens de kinderen. Dus die vonden het een gemiste kans.

Nu laait de discussie bij ons thuis weer op, want er is een nieuwe uitnodiging van onze buren gekomen. Omdat hij binnenkort vijftig wordt, geeft de buurman een groot feest. De kinderen vinden dat we daar heen moeten, al is het maar vanwege zijn leuke zoon. Maar stilletjes denk ik ook dat ze óók nieuwsgierig zijn naar de artiesten en het buffet.

Mijn man en ik denken er anders over. Wij willen afzeggen. Ik vrees dat we anders straks op internet op de foto staan met grote criminelen en mijn man is doodgewoon bang voor dit soort types. Kortom: we willen niks met deze mensen te maken hebben. Hoe ontkomen we aan dat feest zonder de buren te beledigen?”