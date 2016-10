Over verlangen naar licht

Foto Marc Moussault Paul de Ruijter: ,,Ik ben altijd heel erg op zoek naar authenticiteit.”

De in Schagen geboren De Ruijter heeft zich gedurende zijn opleiding aan de Nederlandse Film en Televisie Academie in Amsterdam ontwikkeld tot een documentairemaker, die binnen de realiteit belevenissen belicht.

Door Marja van Spaandonk - 7-10-2016, 7:00 (Update 7-10-2016, 7:00)

„Ik ben altijd heel erg op zoek naar authenticiteit.” De documentaire gaat over mensen die in een donkere periode zitten en wachten op het licht. Als decor koos hij het uiterste noorden van Noorwegen, waar in de winter de zon nooit schijnt. „Dat fascineerde mij. Leven in het donker, verlangen naar licht,...