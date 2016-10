Is ’Ontmoeting’ unieke naam?

De ene ontmoeting is de andere niet...

Hoe uniek moet een bedrijfsnaam zijn? Als je een algemeen woord gebruikt met een totaal ander logo, is dat dan voldoende om problemen te voorkomen?

Door Theo-Willem van Leeuwen van merkenbureau AbcorFoto: 123RF/Lev Dolgachov - 7-10-2016, 9:55 (Update 7-10-2016, 9:55)

Is iedere bedrijfsnaam uniek? Nee, een check online (via Google) en in het register van de KvK toont aan dat veel bedrijven dezelfde naam gebruiken. Zolang er totaal andere diensten aangeboden worden onder die naam, hoeft dit geen probleem te zijn. Echter in het naamgevingsproces neemt niet iedereen de regels even nauw. Vaak denkt men (onterecht) dat...