Baanbrekend solliciteren: het grote aanpassings quotiënt van Ida Kok

Foto: Martijn Voorhout Ida Kok.

Van werknemers wordt tegenwoordig naast een behoorlijk IQ en EQ (emotionele intelligentie) ook een goed ontwikkeld AQ verwacht: aanpassingsvermogen oftewel adaptibility quotiënt. Als iemand dat bezit, is het Ida Kok (54) wel uit Oegstgeest. Een veelzijdige, flexibele geest die zich soepel aanpast aan telkens veranderende omstandigheden. Dat kan echter niet voorkomen dat ze na een reeks mooie banen nu al twee jaar zonder zit. Een uitweg vinden is lastig, reden om mee te doen aan de training Baanbrekend Solliciteren van Gerjan Apeldoorn en deze krant.

Door Ed Brouwer - 7-10-2016, 8:41 (Update 7-10-2016, 8:41)

Net voor de crisis leek het een mooie stap om na twintig jaar van de horeca naar het horeca-onderwijs te gaan. Maar bij het ROC Leiden kreeg ze onvoldoende lesuren om van te leven en werd intercedent bij een uitzendbureau. Ook boeiend, want veel met mensen omgaan. En toen brak de crisis uit en moest ze weg en begon het tobben. Na vijf tijdelijke contracten was de koek op en kwam Ida Kok thuis te zitten.

Ze houdt al niet meer bij hoeveel sollicitatiebrieven ze heeft verstuurd. Soms komt er totaal geen reactie. Nabellen bleek al snel zinloos - ze leerde er niks van. Vaak zit de ochtend na de sollicitatiemail al een afwijzing in de inbox - dan kan er toch nauwelijks fatsoenlijk aandacht aan zijn besteed. De standaardriedel: ze past niet in het profiel, ook al past ze daar wel in. Nooit kwam het tot een sollicitatiegesprek.

Het valt haar moeilijk zichzelf te blijven motiveren. ,,Het is frustrerend, doet iets met je zelfvertrouwen. Ik voel me buitenspel staan en heb daar last van.” In een hoekje treuren doet ze echter niet. Ze volgt nu Spaanse les.

Op de standaardmanier solliciteren werkt voor haar niet, maar hoe dan wel? Dat hoopt ze tijdens de training te horen. Gisteren was de derde sessie en ze vindt het leerzaam. Het daagt haar uit. Stel je toch eens voor dat nu de doorbraak komt. Waarop ze hoopt? Een baan op het snijvlak van klantencontact én commercie én organisatie. Zoiets als haar laatste leuke verantwoordelijke baan bij museum Naturalis misschien...