Mart Visser leeft bij de dag

Foto ANDREAS TERLAAK Mart Visser.

Verfijnd in zijn salon, lekker in een T-shirt en op slippers in zijn atelier. Couturier Mart Visser maakt sinds enige jaren ook kunst en is daarin, tot zijn eigen verbazing, heel succesvol. Maar mode is en blijft nummer één: „Die pakjes van Hillary Clinton. Vre-se-lijk.”

Door Marjolein Schipper - 8-10-2016, 7:08 (Update 8-10-2016, 7:08)

In zijn atelier hangen en staan schilderijen en beelden van ’koppen’ in alle vormen en maten. In het Maastrichtse Museum aan het Vrijthof exposeert hij tot 6 november zijn werk onder de titel ’S.Y.N.E.R.G.I.E.’. Een mengeling van...