Bijzondere specht

Sommige bedrijven zijn wel heel creatief in het reclame maken voor zichzelf. Neem Koopmans’ drukkerij in Zwaag. Dat bedrijf vroeg een beroemd Argentijns ontwerpersduo een Hollandse specht te creëren. Zo’n vogel wil je natuurlijk graag aan je eigen bedrijf linken. „Omdat we zelf ook zo’n creatieve vogel zijn.”

Door Marja van Spaandonk - 1-10-2016, 7:00 (Update 1-10-2016, 7:00)

De ontwerpers Juan Nicolas Elizalde en Carolina Silvero wonen en werken in Buenos Aires. Ze verwierven wereldfaam met hun vouwcreaties. Door de samenwerking met Koopmans zijn hun designs nu ook in Nederland verkrijgbaar. Juan...