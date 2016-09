4 miljoen rozen per jaar

Pr

In de Historische Tuin in Aalsmeer heerst een soort van opwinding als Red Naomi wordt onthuld. Niet dat we de nieuwe roos al kunnen zien, ruiken en voelen, want dat wordt pas februari 2017. Maar we zijn nu al onder de indruk van het nieuwe bedrijf en razend nieuwsgierig naar de roos.

Door Marja van Spaandonk - 1-10-2016, 7:00 (Update 1-10-2016, 7:00)

Aleia Roses is een nieuw bedrijf, gespecialiseerd in het kweken van deze nieuwe rozensoort. Door een grote investering van 50 miljoen euro is het bedrijf eigenaar van veertien hectare grond...