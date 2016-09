Yoga in India,innerlijke rust

Zen worden in India klinkt als een mission impossible in een land van 1,3 miljard inwoners. Van compleet dichtgeslibde grote steden. Van temperaturen die kunnen oplopen tot 45 graden. Van ongekende chaos en vervuiling en van ontluisterende armoede naast megalomane rijkaards. Toch vinden velen ook rust in dit bizarre decor. Innerlijke rust, omgeven door bijzondere rituelen. In de vele prachtige tempels. In de ashrams, leefgemeenschappen waar de meest zuivere vorm van de yogaleer wordt bedreven. Langs de oevers van de heilige rivier Ganges in het uiterste noorden, of in de ’nieuwe wereld’ Auroville in het zuiden van het immens grote land.

Door Denise Hoogland - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)