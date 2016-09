Mentaal in shape

Ingvild Molenaar

Daniel Kluken had het allemaal dik voor elkaar: een goede baan, een relatie, een eigen huis. Het kon eigenlijk niet op allemaal. Toch bleef er die onrust, in zijn lijf en in zijn hoofd.

Door Nanska van de Laar - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

Tot hij op een dag besloot zijn leven drastisch om te gooien. „Ik was maar met één ding bezig: een nog interessantere titel op mijn visitekaartje en nog meer geld verdienen. Maar hoe meer geld er binnenkwam en hoe meer spullen ik kon kopen, er was altijd dat...