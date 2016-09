Zo blijf ik fit: sporten

UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Hoe de sportweek van deze kwaliteits- en procesmanager er dan uitziet? „Op maandag ga ik soms naar bodybalance of ga ik hardlopen, buiten of op de band. Op de dinsdag start ik op de loopband, dan volgt een buikspierkwartier en daarna een uur bodypumpen. Na afloop ga ik lekker ontspannen in de sauna.”

Door onze verslaggeefster - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

,,Op de woensdagavond doe ik een bootcamp door Hillegom. Heerlijk om buiten te zijn en langs allerlei leuke, onbekende plaatsen in Hillegom te lopen.”

,,Donderdagavond weer hardlopen op de loopband...