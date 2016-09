100-plus en verslaafd aan seks

Foto: San Diego Zoo

Een hoogbejaarde seksverslaafde schildpad heeft zich tot een van de helden van de natuurbescherming ontpopt. Diego, meer dan honderd jaar oud maar nog steeds in het gelukkige bezit van een gezond libido, heeft er bijna in zijn eentje voor gezorgd dat zijn soort niet uitgestorven is.

Diego, een schilpad van de soort Chelonoidis hoodensis die alleen voorkomt op het het Galapagos-eiland Espanola, heeft meer dan 800 schildpadjes verwekt.

Vijftig jaar geleden waren er nog maar twee mannetjes en twaalf vrouwtjes van de Chelonoidis...