Het decor van een late hippie

AMSTERDAM - Hij speelt gitaar, hij componeert en maakt theatervoorstellingen. Nu ontpopt Vincent van Warmerdam zich ook als schrijver. Zijn debuutroman ‘De plectrumfabriek’ speelt zich af in het IJmuiden van zijn jeugd. ,,De stad is voor mij een leuk gedrocht.’’

Door Jan Vriend - 17-9-2016, 0:00 (Update 17-9-2016, 0:00)

Onmiskenbaar de plek van een muzikant. Een oud pand in de Jordaan, in Amsterdam. Wat trappen op, wat deuren door. Dan kom je via een dakterras bij zijn werkruimte. Links een rek vol gitaren, rechts een bejaard drumstel dat zichtbaar klappen heeft...