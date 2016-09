Dat gouden doelpunt van toen

HOORN - Noem het nostalgie, noem het grote-jongens-lol. Donderdag verschijnt de ‘Voetbalmemories Scheurkalender 2017’ vól monumentale weetjes en feitjes van binnen en buiten de lijnen. Kees Jansma overhandigt het eerste exemplaar aan Janneke Lenstra, dochter van de Friese voetballegende Abe.

Door Jan Vriend - 15-9-2016, 0:00 (Update 15-9-2016, 0:00)

Moet je kijken, in het Hoornse kantoor van Rob van Vuure. Overal uitstallingen. Een museumpje is het. Hier een vergeeld toegangskaartje voor een jubileumwedstrijd, daar een stripalbum over de fantasie-legende Kick Wilstra. En in de hoek de laatste cornervlag van De Meer,...