Als zelfmoord niet genoeg is

Spontaan monument bij winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn na de schietpartij.

Niet alleen ga je zelf sterven, je neemt ook anderen mee de dood in. Of het nu gaat om zelfmoordterroristen, lone wolves als Tristan die het bloedbad veroorzaakte in het Alphense winkelcentrum de Ridderhof of vader Paul die zijn twee zoontjes om het leven brengt; de samenleving staat op zijn kop en wil het begrijpen.

Door Tekst: Nancy Ubert Foto: ANP/Koen van Weel - 9-9-2016, 11:30 (Update 9-9-2016, 11:30)

De dag die de wereld wreed veranderde, 9/11, ligt nu vijftien jaar achter ons. De kamikazepiloten beroofden bijna drieduizend mensen, afkomstig uit meer dan 90 landen, van...