Plaatje

Hoe leeg kan het zijn en hoe lang? We hebben het deze zomer vast wel eens anders meegemaakt: stranden waarop je een vrij plekje met een vergrootglas moet zoeken.

Daar had Arie Kraaijenoord uit Katwijk geen last van op het strand van Cofete, een dorpje op het meest westelijke puntje van Fuerteventura. Slechts één strandganger in de 35 km ’lange leegte’ kon hij vastleggen op zijn favoriete vakantiefoto.

