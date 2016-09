Mooiste tuin van Italië is kasmagneet

Onder de druiventrossen genieten van het uitzicht. Bekijk Fotoserie

De botanische tuin van Kasteel Trauttmansdorff in het Italiaanse Merano wordt gerekend tot de mooiste ter wereld. Pas vijftien jaar bestaat het terrasvormige tuinencomplex aan de voet van de burcht. Hier rondlopen is een geweldige belevenis en de eventuele omweg beslist de moeite waard.

Door Ed Brouwer Foto’s: Trauttmansdorff en Ed Brouwer - 9-9-2016, 13:55 (Update 9-9-2016, 13:55)

Je hebt de Giardino di Ninfa in Latina, de Orto Botanico in Padua en je hebt in Florence nog de Bardinituin en daar vlakbij de Bobolituin. Mooi hoor, maar bezoek dan Trauttmansdorff eens. Dat is even van een...