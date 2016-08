Eet je mee?

Foto: Marcel Rob

De eerste ’Eet je mee?’ was meteen een succes. „Het hele idee achter ’Eet je mee?’ is om bij iemand aan te schuiven voor het eten.’’

Door Nanska van de Laar - 27-8-2016, 7:00 (Update 27-8-2016, 7:00)

Het is nou eenmaal leuker om gezamenlijk te eten en voor elkaar te koken. Yolanda en ik zijn de groep gestart in januari en hebben toen meteen een oproep geplaatst. We kookten die eerste keer samen en er konden zes mensen aanschuiven. Het zat al meteen vol.”

Aan ’Eet je mee?’ is wel een aantal spelregels verbonden....