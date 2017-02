De lente in de bol

Bloembollenkwekers hebben het afgelopen najaar bollen geplant en opgekweekt in potjes. Ze staan nu, in knop, klaar bij tuincentrum, bloemist of supermarkt om snel tot bloei te komen. Wanneer de buitentemperatuur boven nul is, kun je de bloemetjes gerust buiten zetten. Vul een grote pot of bak met potgrond en plant vervolgens de lentebloeiers. Of fleur een saai en kaal plekje in de tuin op door ze in de volle grond te planten.

Door onze verslaggeefster - 4-2-2017, 7:00 (Update 4-2-2017, 7:00)

Kant-en-klare lentebloeiers zijn er in bijna elke kleur: van...