Hortensia brengt balans

De hortensia is opgebouwd uit tientallen minibloempjes die samen een groot en kleurrijk bloemscherm vormen. De decoratieve kamerplant is daarmee ideaal om te stylen volgens de groentrend ’Equalise’. Je hoeft daarvoor niet het hele interieur om te bouwen, want met kamerhortensia’s bereik je eenvoudig het gewenste effect.

Door onze verslaggeefster - 28-1-2017, 7:00 (Update 28-1-2017, 7:00)

Eén van de groentrends van 2017 is ’Equalise’. In het interieur zijn geen blikvangers of specifieke zichtlijnen, maar heerst een sfeer waar mannelijke en vrouwelijke elementen in evenwicht zijn.

De gebruikte kleuren zijn gemengd en vriendelijk...