Rustgevend groen

Meer groen om je heen werkt stressverlagend. Planten hebben een rustgevende werking, maar uit onderzoek is gebleken dat in een groene werkomgeving ook onze productiviteit stijgt. En de perfecte plant voor een groene kantoortuin is de Ficus benjamina.

Door onze verslaggeefster - 14-1-2017, 7:00 (Update 14-1-2017, 7:00)

De Ficus benjamina wordt ook wel waringin of treurvijg genoemd. Door de vijgen die er in het wild aan groeien, wordt ficus in het Midden-Oosten gezien als de boom van vrede en overvloed. De zaadjes in de vruchten staan voor eenheid en universeel begrip...