Veelzijdig havermout

Ontbijt. Het is de belangrijkste maaltijd van de dag, wordt altijd gezegd en daarom experimenteer ik al tijden met allerlei ingrediënten. Gewoon om te zien wat me in de vroege ochtend bevalt.

Door Hanneke van den Berg - 13-1-2017, 7:00 (Update 13-1-2017, 7:00)

Er is heel wat voorbijgekomen in de afgelopen tijd: brood, Brinta, fruit, granola (al dan niet zelfgemaakt), cruesli en havermout, om maar eens wat te noemen. Bij die laatste blijf ik toch het meeste hangen.

Ontbijtboek

Een tijdje geleden ontving ik het Quaker Ontbijtboek. Dat merk bestaat al sinds 1881 en natuurlijk zijn ook zij meegegaan in de wens van mensen om allerlei cruesli’s, granola en havermoutvarianten te produceren. De meeste daarvan zijn me te zoet en ook de Express havermout (zit in een bakje en je giet er heet water overheen, een minuut later is het klaar) is niet mijn ding. Die havervlokken zijn zo fijngemalen, dat het geheel me iets te drassig wordt.

Maar hun gewone havermout bevalt me uitstekend. Het is bovendien niet duur en je doet er vrij lang mee. Zelfs als je het dagelijks eet. Dat Ontbijtboek bevat uiteraard recepten met hun eigen producten en dus ook met de granola en cruesli die mij te zoet is. Maar toch kun je uit die recepten heel veel inspiratie halen door te kijken wat er allemaal mee gecombineerd wordt. Dit boek is overigens gratis te downloaden via quaker.nl, dus: leef je uit.

Zomerfruit

Maar een simpele kom havermout met - uiteraard ontdooid - bevroren zomerfruit van de Appie is en blijft mijn favoriet. Mijn aanhoudende voornemen om een gezonder bestaan te leiden wordt bij mijn ontbijtjes al redelijk uitgevoerd. Het fijne aan havermout is namelijk niet alleen dat het gezond is, maar ook dat het echt een flinke tijd je maag gevuld houdt, waardoor tussendoortjes minder snel nodig zijn. En je hoeft het echt niet te zoet te maken, want met gewoon wat appel en kaneel, banaan en kaneel of dus met zomerfruit is het echt al een heerlijk ontbijtje.