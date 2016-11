Absolute topper wordt ’degelijk schietspel’

Het was ooit zo’n leuke serie. De adrenaline oppompende ’Call of duty’ heeft velen slapeloze nachten bezorgd.

Want wie kan zich niet de glorietijd van deze intense schietserie herinneren? De game imponeerde al vanaf deel één en was vooral vanwege de ontzettend verslavende multiplayer (online-gedeelte) jaarlijks een blindelingse aanschaf waard. Van die glorie is nog maar weinig over. Het immens populaire ’Call of duty’ is afgezakt tot een niet meer dan degelijk schietspel.

Het voornaamste probleem is dat die multiplayer bijna niets meer...