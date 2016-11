Glimmers, glans en Glühwein

Goslar Marketing Kerstmarkt in het middeleeuws mooie decor van Goslar.

Glimmende ballen, flonkerende lichtjes en knapperende vuurtjes, de geur van Glühwein en gepofte kastanjes. Oftewel: de kerstmarkt. Dezer dagen gaan ze overal weer van start. Duitsland, de bakermat van de winterse markten, heeft allang niet meer het alleenrecht. Goed voorbeeld, deed goed volgen.

Door Mirjam van Twisk - 17-11-2016, 15:33 (Update 17-11-2016, 15:33)

De keuze, die is reuze. Toch maar beginnen in Duitsland, want in geen ander Europees land is het aanbod aan kerstmarkten zo groot. Vrijwel ieder dorp en iedere stad heeft er een, of meer. Een greep uit dat enorme...