Achterhoek compleet

Joop Duijs Flaneren over de boulevard van Doesburg, met de IJssel op de achtergrond. Bekijk Fotoserie

Mist boven de velden, langzaam verkleurende, kalende bossen, prachtige kastelen, wijn en wild… Allemaal in de Achterhoek!

Door Joop Duijs - 17-11-2016, 15:17 (Update 17-11-2016, 15:17)

We rijden de streek binnen bij Doesburg, zeg maar de Poort van De Achterhoek. Wat een prachtig stadje aan de IJssel. Doesburg kreeg al in 1237 stadsrechten van de Hertog van Gelre. In de middeleeuwen was het een van de belangrijkste Hanzesteden en de rijkdom die dat Doesburg bracht, zie je er nog altijd aan af.

Ga naar de VVV (Gasthuisstraat 13), vraag een gids en...