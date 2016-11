De hannah Xperience is echt een Experience

Het is natuurlijk altijd mogelijk om een lieve vriendin met kerst een fijne crème te geven, of een lekker parfum. Maar een echt origineel cadeau is de hannah Xperience.

Door Hanneke van den Berg - 14-11-2016, 13:46 (Update 14-11-2016, 13:49)

Bij hannah huidcoaches in het hele land, die de producten van het merk hannah gebruiken, kun je deze speciale gezichtsbehandeling ondergaan.

Ofschoon, het woord gezichtsbehandeling dekt de lading niet helemaal. Het is meer dan een behandeling, het is een heel bijzondere ervaring.

Voordat je in de stoel mag gaan liggen, wordt er eerst een foto van je gezicht gemaakt. Toegegeven, geen flatteuze foto, want hij toont elke onregelmatigheid in je huid, maar hij is dan ook niet bedoeld voor je fotoalbum, maar voor de huidcoach. Zij kan zo precies zien wat je huid nodig heeft om weer volledig in balans te raken.

Dan neem je plaats op de voorverwarmde behandelstoel, waar je wordt toegedekt met een lekkere warme deken. Eerst wordt je huid gereinigd, dan krijg je een peeling, wordt je huid gestimuleerd, hersteld en uiteindelijk ook nog beschermd met een fijne crème.

Het stimuleren van de huid gebeurt via een bindweefselmassage. Als je huid erg droog is, kan dit enigszins pijnlijk zijn, maar als het bloed eenmaal weer goed door de huid stroomt en je vervolgens voldoende vocht inbrengt, komt dat weer helemaal goed.

Bij een schoonheidsspecialiste in een stoel gaan liggen is altijd al een traktatie, maar de hannah xperience is wel heel bijzonder.

Op de site hannah.nl kun je je postcode invullen om een hannah huidcoach in de buurt te vinden. Een hannah xperience kost 75 euro, inclusief productadvies.