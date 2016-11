De sublieme kerstsfeer

Paula Zuidhof

Nu al kerst? Ja hoor, wel bij Eliza’s Patio, waar de tafel in de etalage al gedekt is met het mooiste kerstservies en de kerstboom ernaast in de ’eeuwig’ vallende sneeuw staat.

Nou ja, zeker tot januari. „Waarom zou ik al die mooie kerstspulletjes in de opslag laten staan?” zegt één van de eigenaressen. „Kerst past helemaal bij onze winkel.” Eliza’s Patio is vanouds een servieswinkel, waar prachtige merkserviezen te koop zijn uit onder andere Engeland, Frankrijk en Spanje. In de kersttijd...