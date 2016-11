Wonderen van cultuur en natuur

Paula Zuidhof

De voorwerpen die DPRTMNT oftewel het Wonderwarenhuis verkoopt zijn wonderen van kunst, cultuur en natuur.

De winkel is veel groter dan je op het eerste gezicht zou denken. Alles wat je ziet is te koop, al lijkt het soms alsof het uit een museum komt of uit een galerie.

Een interieur kan niet zonder kunst, vinden de Haarlemse eigenaars Ellen Wijnberg en Steven van Manen. Ze weten vanuit hun professionele achtergrond ’schatten’ te vinden uit Afrika en Azië, zoals bijzondere sieraden en...