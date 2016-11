Schoenen voor het hele gezin bij De Ridder

Foto Jordy Kortekaas

Ze zijn niet te missen in de Kerkstraat, de modern ogende filialen van De Ridder Schoenen. „Dertig jaar geleden openden mijn ouders het eerste pand”, legt eigenaar Geert de Ridder uit.

„Mijn vader was schoenmaker, dus het paste goed in zijn straatje.” Toen De Ridder twintig was, besloot hij zelf ook een schoenwinkel te openen in dezelfde straat. „Ik heb nooit ergens anders gewerkt”, zegt hij lachend. „Dit is echt iets wat je je leven lang doet.”

De klanten komen volgens de...