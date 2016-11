Malinese armband van teenslippers

Paula Zuidhof

Ze zijn er nog steeds, de Wereldwinkels.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Als je kijkt naar het assortiment in deze Heemsteedse winkel, dan zijn ze ook met hun tijd meegegaan. Je koopt er mooie spulletjes uit verre landen, zoals hippe vriendschapsarmbandjes uit Mali. Het bandje zelf is van elastisch gerecyclede teenslippers. De teenslippers in hergebruik als armband zien er trendy uit, met dubbele rijen kraaltjes en een traditionele Afrikaanse bedel, vaak in de vorm van een veer. Er is ook een food-afdeling achterin, voorin woonaccessoires en...