Eindeloos combineren bij Beach Boetiek

Foto Jordy Kortekaas

Van een simpele jurk tot een glittertop en van een sportieve broek tot een elegant jasje. Bij Beach Boetiek Katwijk is een breed assortiment kleding verkrijgbaar. Volgens eigenares Margreet van Ravensbergen komen mensen onder meer voor de goede service naar de winkel. „We vinden het leuk om klanten te adviseren en mooi aan te kleden”, benadrukt ze glimlachend. „Het is mooi om te zien of te horen dat ze de outfit met veel plezier en zelfvertrouwen dragen.”

Maar dat is volgens de...