Stoere sfeerbeleving bij Studione9en

Rosemarijn Medemblik opende haar Studione9en bijna een jaar geleden. „Ik kan niet geloven dat het jaar al zo snel is omgegaan. Bijna bizar gewoon.”

Ruim, licht, stoer en een tikkeltje industrieel. Zo laat haar zaak zich het best omschrijven. „We willen hier vooral een sfeerbeleving brengen, niet per se een winkel zijn waar mensen alleen maar moeten uitgeven. Je moet hier inspiratie kunnen opdoen en even een bakje koffie komen doen. Ik heb ook een goede kinderhoek waar kinderen lekker kunnen spelen....