Verse taart Van De Zoete

Paula Zuidhof

Sinds 2014 is er in Heemstede een echte taartenwinkel.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Al het gebak wordt ter plekke gemaakt in de bakkerij achter in de zaak. Voorin staat een grote tafel, waar je jezelf of anderen op koffie of thee met vers gebak kunt trakteren.

Op de toonbank staat het assortiment van de dag uitgestald. Het ruikt hier onweerstaanbaar lekker. Voor de liefhebber is het moeilijk kiezen. Proeven kan altijd, de taartenbaksters zijn gul. Op een bord liggen kleine hapjes van verschillende baksels, zodat je weet...