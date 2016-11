Groot in schoenen

Raymond Groot van Groot Schoenmode, winnaar van de Dutch Retail Experience Award 2016, is letterlijk grootgebracht in de schoenen. ,,Mijn opa had een schoenenfabriek in de Beemster. Hij verkocht schoenen vanuit de fabriek en later kwam er winkel in Purmerend.”

Raymond en zijn vrouw Petra hebben al jaren een eigen winkel in Hoorn, maar stil zitten? Dat komt in hun woordenboek niet voor. ,,Je moet met de tijd meegaan en blijven vernieuwen. Het winkelen is veranderd, je moet je klant een beleving...