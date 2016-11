Overvol winkeltje verkoopt alles

Paula Zuidhof

De etalage van Boetiek Jaja kun je niet voorbij lopen.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

De hoeveelheid spulletjes is enorm. Eigenlijk weet je gewoon niet waar je moet kijken. Binnen in de winkel is het bijna overweldigend wat er allemaal staat. Toch is het geen overdadig rommeltje, alles is met smaak uitgestald op tafels. Het is er gezellig op een huiselijke manier. De eigenaresse is vriendelijk en behulpzaam. De verscheidenheid aan spulletjes verklaart ze met een uitspraak van haar moeder: ’wat je niet hebt, kun je ook...