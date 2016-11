Rich & Millbrook is een grote etalage

Irene van Wijk voelt zich als een vis in het water in haar kookwinkel Rich & Millbrook. Wie van koken en bakken houdt, is bij haar aan het juiste adres. Maar ook voor leuke gadgets en cadeautjes kun je hier slagen. Grondlegger van Rich & Millbrook was haar vader. „Hij begon ooit met een restaurant. Dat werd later een kookstudio en daarna een kookwinkel. We zaten tot een paar jaar geleden aan de Gravenstraat. Hier vandaan geen vijf minuten lopen, maar geestelijk is de afstand een half uur. Nu zit ik op een superpunt.”