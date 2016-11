Mode Apotheek Voor de man met lef

De Mode Apotheek was de ’werktitel’ toen de familie Schutz haar intrek nam in deze voormalige apotheek. „Maar het was een naam die wel lekker klonk, dus het bleef de Mode Apotheek”, vertelt Marie-France Schutz.

De Mode Apotheek is gericht op de man met lef. „Die weet wat er speelt op modegebied. We hebben een basis met krachtige merken, zoals Cavallaro en Armani. Daarnaast zoek ik altijd naar andere leuke merken. Zo hebben we nu Michael Kors en Ted Baker.”

,,We hebben ook...