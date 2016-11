Unica bij De Kloosterpoort

De Kloosterpoort is al 42 jaar een begrip in Hoorn, al moet je het winkeltje wel weten te vinden. De cadeauwinkel aan de Wisselstraat stond vooral bekend om kunstnijverheidsproducten en bijzondere sieraden. „Mijn ouders zijn ooit begonnen met deze winkel en ik ben er vanzelf ingerold”, vertelt Hester Schmeitz.

Net als haar vader ontwerpt ze sieraden. „De winkel is nu meer een loket naar ons atelier waar we cursussen edelsmeden geven. En de winkel is ook meer een galerie van ons eigen...