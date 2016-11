Veertig winkeltjes in een hal

Paula Zuidhof

De Raaks Halle in het ’nieuwe’ winkelcentrum Raaks in Haarlem is gevuld met zo’n veertig marktkraamachtige winkeltjes, allemaal anders, elke paar meter een verrassing.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

De Halle biedt ondernemers de ruimte om een eigen winkeltje te beginnen. Elke ondernemer heeft een paar vierkante meter tot zijn beschikking en kan daar eigen producten te koop aanbieden. Het assortiment van de Raaks Halle is daarom erg divers. Design, cadeautjes, mode, (zelfgemaakt, nieuw en vintage), kinderkleding, sieraden, meubeltjes, speelgoed, kunstzinnige artikelen en fair trade, onder...