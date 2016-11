The Irrational Library

Paula Zuidhof

Is dit een winkel? Je vraagt het je af als je The Irrational Library binnenstapt. Ga er rustig even voor zitten in grootmoeders stoel en laat het alternatieve jaren zeventig-sfeertje rustig op je inwerken.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Wat je hier kunt kopen wisselt bijna met de dag. Het is maar net wat de eigenaars voor ’leuks’ vinden voor de verkoop, zoals boeken, tijdschriften, cd’s en platen en vintage kleding. Wie leuke, hippe accessoires zoekt, hoedjes voor mannen bijvoorbeeld, is hier aan het goede adres. De...