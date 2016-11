Perron4, Legofans hier uitstappen

Ben je fan van Lego of zijn je kinderen of kleinkinderen daar helemaal gek van, dan moet je even bij Perron4 binnen lopen.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Deze zaak, die vol staat met Lego, is een schoolvoorbeeld van een uit de hand gelopen hobby van René van Dijk, die al bijna twaalf jaar aan de Breedstraat 11 zit. Het bevalt hem daar dus prima. „Om qua prijs te kunnen concurreren met de bekende speelgoedwinkels is de winkel hier gevestigd, waar de huur een stuk lager...